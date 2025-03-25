Ветеранам Московской области выплатят от 40 до 70 тыс. рублей ко Дню Победы

Фото: Министерство социального развития Московской области
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны Подмосковья получат единовременные выплаты как на федеральном, так и на региональном уровнях, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«По поручению нашего Губернатора все ветераны Подмосковья получат дополнительную выплату от региона — от 40 до 70 тысяч рублей. Никаких заявлений писать не потребуется, всё автоматически придет на счета ветеранов уже в мае», — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
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