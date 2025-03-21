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Подмосковный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в апреле

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в Подмосковье 16-18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства в регионе станет единой площадкой взаимодействия работодателей, соискателей и студентов. Через месяц на региональном этапе свои вакансии представят более 150 ведущих работодателей Подмосковья. В прошлом году участниками этого масштабного события стали около 18 тыс. жителей», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Работодателями на ярмарке трудоустройства будут выступать представители как малого и среднего бизнеса, так и крупных корпораций – таких, как «Керама Марацци», «Россети Московский регион», «Мострансавто», ПАО ВТБ, Альфа-банк, ГК «ДАФ» и другие. Для желающих проведут мастер-классы, тренинги, круглые столы и лекции. Площадки будут работать в Ступине, Подольске, Ногинске, Котельниках и Орехово-Зуеве. Для тех, кто не сможет приехать, будет доступен онлайн-формат.

Подробная информация о месте и времени проведения будет размещена в телеграм-канале министерства.

Следующий этап Всероссийской ярмарки, федеральный, состоится в регионе 25-27 июня.

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Подмосковное отделение Движения Первых лидирует по числу участников в России
21 марта 2025, 22:30

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Движение Первых привлекло уже свыше 420 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева на заседании Координационного совета при губернаторе по взаимодействию с общероссийским Движением детей и молодёжи, его региональными, местными и первичными отделениями. Оно прошло в Доме правительства Московской области.
«В Подмосковье Движение Первых насчитывает более 420 тыс. человек. По этому показателю наше региональное отделение является лидером по России. У нас открыто 1013 первичных и 55 местных отделений. Мы активно работаем не только в течение учебного года, но и организуем работу оздоровительных лагерей летом. На территории области их более 100. Важно понимать, чем занимаются наши ребята, заинтересовывать их и привлекать ещё больше активистов», – отметила Болатаева.
Первые принимают активное участие в жизни Подмосковья, в крупных федеральных мероприятиях и акциях, – таких как Всероссийский диктант «Наука во имя Победы», торжественное вручение паспорта «Мы – граждане России!», проект «Школьная классика», поддерживающий школьные и молодёжные театры.
«Мы видим прогресс в развитии регионального отделения Движения Первых в Московской области. Это большая слаженная работа в системе молодёжной политики и воспитательной деятельности. Это внимание к каждому ребёнку в каждом муниципалитете. Движение помогает активистам почувствовать сопричастность чему-то большому. Уверена, что дети Московской области через 10 лет построят нечто невероятное», – сказала зампредседателя правления «Движения первых» Ксения Янова.
На заседании обсудили реализацию крупных проектов движения, в том числе проведение в Подмосковье военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которая в 2025-м году приурочена к Году защитника Отечества. Ребята учатся использовать современные технологии противодействия киберугрозам, управлять беспилотными системами, осваивают навыки стрельбы, тактической медицины, сапёрного дела и многое другое.

Муниципальный этап пройдет до 16 апреля, региональный –15-16 мая на базе Дивизии им. Дзержинского в Балашихе.
«Движение Первых – самое многочисленное у нас в регионе. Но это не просто цифры. Это увлечённые ребята с огромным количеством проектов, идей и предложений. Им очень хочется помогать и поддерживать. Наша цель – создать все условия, чтобы они могли развиваться, заниматься творчеством, найти дело жизни, участвовать в полезной деятельности», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Она напомнила, что в январе на базе Российского университета кооперации открыли Дом Первых. Студенты могут стать наставниками для детей, помогать им во всём. Кроме того, из областного бюджета выделили дополнительное финансирование для организации участия делегаций Движения первых Московской области в окружных и федеральных форумах.

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В Подмосковье начали создавать единые диспетчерские службы обслуживания лифтов
21 марта 2025, 22:08

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В подмосковных муниципальных образованиях могут появиться единые диспетчерские службы по содержанию и техническому обслуживанию лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Этот вопрос стал одним из главных на совещании по содержанию и техническому обслуживанию лифтов. Предполагается, что единые диспетчерские службы позволят дистанционно отслеживать все процессы, оперативно реагировать на обращения жителей. Пилотные проекты уже запущены в Королёве и Красногорске», – пояснили в Минчистоты.
В совещании участвовали зампредседателя думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и представители лифтовых организаций региона.

Ещё одной темой совещания стало внедрение типового договора на эксплуатацию оборудования, критериев оценки деятельности организаций, обслуживающих лифты.

Как отметил Колунов, за последние пять лет в стране произошло более 330 несчастных случаев, связанных с плохим обслуживанием лифтов. Проблема, в числе прочего, заключается в недостаточном профессионализме специализированных организаций.

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БК «Химки» обыграл в Суперлиге команду из Иркутска с разницей в одно очко
21 марта 2025, 21:52

Фото: пресс-службе администрации г. о. Химки

Баскетбольный клуб «Химки» в выездном матче чемпионата Суперлиги обыграли «Иркут» со счётом 77:76. Об этом сообщили в пресс-службе администрации подмосковного городского округа.
«Химчане встретили достойное сопротивление. После удачной стартовой четверти подопечные Андрея Мальцева уступали в первой половине игры восемь очков. Однако усилиями Кирилла Попова, Евгения Фидия и Сергея Михалёва команда догнала соперника. На последний перерыв гости уходили уже при шести очках отставания», – рассказали в пресс-службе.
В последней четверти БК «Химки» вырвался вперёд. Несмотря на сопротивление хозяев, химчане довели игру до победы.

Следующий выездной матч химкинский клуб проведёт 23 марта. В финальном матче регулярного чемпионата Суперлиги он сразится с «Динамо» из Владивостока.

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Владельцам оружия перед сезоном охоты в Подмосковье напомнили правила безопасности
Владельцам оружия перед сезоном охоты в Подмосковье напомнили о безопасности
21 марта 2025, 21:13

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Подмосковье с апреля стартует весенний сезон охоты. В это время особенно необходимо соблюдать законодательство в сфере оборота оружия, напомнили гражданам в Центре лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Владельцы несут персональную ответственность за сохранность оружия и его основных частей. Утрата, даже непреднамеренная, влечёт административные последствия. Разрешённое оружие должно храниться только в сейфах или металлических шкафах, исключающих доступ посторонних, как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания», – сказали в Росгвардии.
Носить огнестрельное оружие ограниченного поражения и газовое оружие можно исключительно в кобуре и с включённым предохранителем. Владелец обязан иметь при себе документы, удостоверяющие личность, разрешение на хранение и ношение оружия, а во время охоты – ещё и охотничий билет.

Запрещается хранение оружия в транспортных средствах и его использование в нетрезвом состоянии. Нарушение правил оборота оружия и боеприпасов, в том числе их незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка предусматривает уголовную ответственность.

В Росгвардии напомнили, что весенний сезон охоты в Московской области стартует 12 апреля и завершится 28 апреля.

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#животные
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Жителям Подмосковья перед дачным сезоном напомнили о пожарной безопасности
21 марта 2025, 20:55

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

С наступлением тепла в Московском регионе и приближением дачного сезона необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, которые помогут избежать беды. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«В весенние выходные львиная доля населения Подмосковья отправится на дачу. Самое время навести порядок после зимы. Необходимо своевременно очищать участок и прилегающую территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухостоя. Запрещается выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры под деревьями, в ветреную погоду, а также вблизи зданий и строений. При наведении порядка горючие отходы, мусор, сухую траву и листья собирайте на специально выделенные площадки, в контейнеры или мешки», – сказали в экстренном ведомстве.
Там добавили, что необходимо также обустраивать противопожарные разрывы между постройками и приусадебными участками путём выкоса травы.

Нельзя загромождать дороги и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, источникам воды, используемым для пожаротушения. Они всегда должны быть свободны для проезда пожарной техники, добавили в Мособлпожспасе.

Недопустимо использовать противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями для хранения материалов или стоянки автотранспорта. Кроме того, опасно оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами на территориях, прилегающих к жилым домам.

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