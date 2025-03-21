Подмосковный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в апреле

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в Подмосковье 16-18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства в регионе станет единой площадкой взаимодействия работодателей, соискателей и студентов. Через месяц на региональном этапе свои вакансии представят более 150 ведущих работодателей Подмосковья. В прошлом году участниками этого масштабного события стали около 18 тыс. жителей», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Работодателями на ярмарке трудоустройства будут выступать представители как малого и среднего бизнеса, так и крупных корпораций – таких, как «Керама Марацци», «Россети Московский регион», «Мострансавто», ПАО ВТБ, Альфа-банк, ГК «ДАФ» и другие. Для желающих проведут мастер-классы, тренинги, круглые столы и лекции. Площадки будут работать в Ступине, Подольске, Ногинске, Котельниках и Орехово-Зуеве. Для тех, кто не сможет приехать, будет доступен онлайн-формат.
Подробная информация о месте и времени проведения будет размещена в телеграм-канале министерства.
Следующий этап Всероссийской ярмарки, федеральный, состоится в регионе 25-27 июня.
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