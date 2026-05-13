В Подмосковье утвердили типовые правила роботизации складов
В Московской области вступают в силу типовые правила по роботизации для логистических объектов. Новый стандарт их строительства позволит роботизировать большее число операций, повысить эффективность работы складских помещений, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что Московская область занимает первое место среди регионов страны по вводу коммерческой складской недвижимости.
«Уже построено более 9,5 млн квадратных метров, в стадии строительства находится ещё около 5,5 млн «квадратов». Работа любого склада или логистического комплекса предполагает выполнение разгрузки транспорта и отгрузки товара, перемещение его на склад, размещение и хранение, доставку в зону отгрузки, сортировку товаров и их комплектацию. Каждый из этих этапов при использовании роботов становится намного эффективнее. Повышается скорость выполнения операций и их точность, снижается число сотрудников для их выполнения», – пояснила Зиновьева, выступая на 26-й отраслевой выставке «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2026».Она добавила, что в Подмосковье вводят новый стандарт, который позволит заложить возможность автоматизации складов ещё на этапе их строительства. Стандарт строительства новых складов площадью от 100 000 квадратных метров даст возможность автоматизировать каждый этап работы.
На более компактных объектах площадью 30 000 -100 000 квадратных метров автоматизация будет возможна на этапах перемещения товаров на склад, их размещения и хранения, сортировки и комплектации.