В Подмосковье утвердили типовые правила роботизации складов

В Московской области вступают в силу типовые правила по роботизации для логистических объектов. Новый стандарт их строительства позволит роботизировать большее число операций, повысить эффективность работы складских помещений, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.





Она напомнила, что Московская область занимает первое место среди регионов страны по вводу коммерческой складской недвижимости.

«Уже построено более 9,5 млн квадратных метров, в стадии строительства находится ещё около 5,5 млн «квадратов». Работа любого склада или логистического комплекса предполагает выполнение разгрузки транспорта и отгрузки товара, перемещение его на склад, размещение и хранение, доставку в зону отгрузки, сортировку товаров и их комплектацию. Каждый из этих этапов при использовании роботов становится намного эффективнее. Повышается скорость выполнения операций и их точность, снижается число сотрудников для их выполнения», – пояснила Зиновьева, выступая на 26-й отраслевой выставке «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2026».