Компания из Мытищ создала игровой комплекс по мотивам популярного мультфильма
Компания «Лебер» разработала и создала игровой хаб по мотивам детского мультфильма «Смешарики» – «Домик Кроша». Высота игрового комплекса – более семи метров, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
При разработке были сохранены оригинальные цвета и формы домика из мультфильма.
«Домик Кроша» соответствует стандартам безопасности детских площадок и адаптирован к игровым нагрузкам. Комплекс рассчитан на детей в возрасте от шести до 14 лет. Хотя он выглядит как декорация, это полноценный игровой объект с открытым сценарием. Дети могут сами придумывать сюжеты», – рассказал директор по маркетингу компании «Лебер» Игорь Шаповалов.Компания планирует установить 10 таких игровых комплексов. Производство компании «Лебер» расположено в Мытищах. Предприятие выпускает и устанавливает детские игровые и спортивные площадки.