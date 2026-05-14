Компания из Мытищ создала игровой комплекс по мотивам популярного мультфильма

14 мая 2026, 16:53

оригинал Фото: Компания «Лебер»

Компания «Лебер» разработала и создала игровой хаб по мотивам детского мультфильма «Смешарики» – «Домик Кроша». Высота игрового комплекса – более семи метров, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





При разработке были сохранены оригинальные цвета и формы домика из мультфильма.

«Домик Кроша» соответствует стандартам безопасности детских площадок и адаптирован к игровым нагрузкам. Комплекс рассчитан на детей в возрасте от шести до 14 лет. Хотя он выглядит как декорация, это полноценный игровой объект с открытым сценарием. Дети могут сами придумывать сюжеты», – рассказал директор по маркетингу компании «Лебер» Игорь Шаповалов.