Новый корпус в бизнес-парке «Гринвуд» за 4 млрд рублей запустят в июне
В красногорском бизнес-парке «Гринвуд» готовятся к вводу нового выставочного корпуса. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Инвестиции в строительство, оснащение и запуск бизнес-парка составили 3,85 млрд рублей.
«Площадь нового корпуса – 28 000 квадратных метров. Строительные работы полностью завершены, сейчас идёт наладка оборудования. Ввод запланирован на июнь этого года», – пояснила Зиновьева.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, создание и развитие бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске входят в число крупнейших проектов китайских инвесторов в Подмосковье. Бизнес‑парк уже превратился в главный хаб для китайского бизнеса в России. На его территории работают свыше 400 резидентов из 14 стран. Почти половина иностранных компаний – из Китая. Их уже 180.