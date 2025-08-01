Инфекционное отделение Домодедовской больницы открылось после ремонта
После текущего ремонта открылось инфекционное отделение Домодедовской больницы на ул. Торговой. Оно рассчитано на 70 коек.
Отделение приведено в соответствие с современными санитарными нормами и правилами. Так, отремонтированы боксы, в которых установлены передаточные окна с ультрафиолетовым облучением.
В двухэтажном инфекционном корпусе имеются четыре раздельные приёмно-смотровые палаты, палата интенсивной терапии, кабинет эндоскопии, лаборатория, 35 боксов и полубоксов с туалетом и душем.
Отделение предназначено для приёма пациентов с особо опасными инфекциями. Его работа играет важную роль в предотвращении распространения подобных инфекций.
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