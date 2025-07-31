Подмосковные хирурги удалили девочке огромную кисту, грозившую осложнениями

31 июля 2025, 15:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства удалили девочке редкую кисту яичника объёмом полтора литра. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В МОЦОМД экстренно доставили 12-летнюю девочку-подростка с сильными болями в животе. После обследования ей диагностировали зрелую тератому – редкую опухоль, возникающую из-за нарушений внутриутробного формирования тканей. Несвоевременное обращение за медицинской помощью может привести к серьёзным осложнениям, включая разрыв опухоли и злокачественное перерождение. С учётом интенсивности болей хирурги решили немедленно провести операцию.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Сложность заключалась в размерах кисты – 16 см и 1,5 литра, а также её близости к жизненно важным органам. Мы тщательно спланировали каждый этап операции, чтобы сохранить репродуктивную функцию юной пациентки и минимизировать риск осложнений. Использовалась методика лапароскопии, когда в брюшной стенке делаются небольшие проколы, что значительно сокращает период восстановления», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением МОЦОМД Владимир Трунов.