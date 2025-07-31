Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизилась более чем на 17%

31 июля 2025, 11:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

На 17,3% снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Московской области за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Медицинская помощь пациентам с ВИЧ, оказывается бесплатно, как и тестирование на наличие вируса.





«За последние три года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Московской области снизилась на 10,6%, а за пять лет – на 17,3%. Важно, что пациенты с ВИЧ бесплатно получают эффективное и современное лечение – антиретровирусную терапию. Эта терапия позволяет сохранить не только качество жизни, но и её продолжительность», — сказал зампред правительства региона — глава областного Минздрава Максим Забелин.