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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизилась более чем на 17%

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

На 17,3% снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Московской области за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Медицинская помощь пациентам с ВИЧ, оказывается бесплатно, как и тестирование на наличие вируса.

«За последние три года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Московской области снизилась на 10,6%, а за пять лет – на 17,3%. Важно, что пациенты с ВИЧ бесплатно получают эффективное и современное лечение – антиретровирусную терапию. Эта терапия позволяет сохранить не только качество жизни, но и её продолжительность», — сказал зампред правительства региона — глава областного Минздрава Максим Забелин.
Он также подчеркнул, что антиретровирусная терапия позволяет женщине с положительным ВИЧ-статусом родить здорового ребёнка.

Полная информация о профилактике и лечении ВИЧ в Подмосковье размещена на официальном сайте Московского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом.
Лев Каштанов

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