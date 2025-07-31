Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизилась более чем на 17%
На 17,3% снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Московской области за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Медицинская помощь пациентам с ВИЧ, оказывается бесплатно, как и тестирование на наличие вируса.
«За последние три года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Московской области снизилась на 10,6%, а за пять лет – на 17,3%. Важно, что пациенты с ВИЧ бесплатно получают эффективное и современное лечение – антиретровирусную терапию. Эта терапия позволяет сохранить не только качество жизни, но и её продолжительность», — сказал зампред правительства региона — глава областного Минздрава Максим Забелин.Он также подчеркнул, что антиретровирусная терапия позволяет женщине с положительным ВИЧ-статусом родить здорового ребёнка.
Полная информация о профилактике и лечении ВИЧ в Подмосковье размещена на официальном сайте Московского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом.