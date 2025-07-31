Подмосковные травматологи спасли 90-летней женщине отказавшую после падения руку

31 июля 2025, 17:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Солнечногорской больницы спасли руку 90-летней пенсионерке, упавшей на даче. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Женщину доставила в больницу скорая помощь. Врачи диагностировали у неё сложный оскольчатый перелом с поражением лучевого нерва. В результате у пациентки начала отказывать левая рука, большой палец повис, и конечность полностью перестала функционировать.



Из-за преклонного возраста женщины решение о проведении операции было непростым. Однако после тщательного обследования оказалось, что противопоказаний для её проведения нет. Операция длилась полтора часа.

«На всю длину плечевой кости установили штифт. Это позволило не только практически сразу манипулировать рукой, но и уменьшить травматизацию нервных волокон и одновременно восстановить ось и длину конечности. Таким образом, за одну операцию получилось частично восстановить кость и начать восстановление нервного волокна. При этом применялась проводниковая анестезия – пациентка находилась в сознании. В ночь после операции это значительно снизило постоперационный болевой синдром», – рассказал врач-травматолог Солнечногорской больницы Кирилл Иванов.