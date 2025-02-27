Кулинария народов мира будет представлена в новом фуд-холле в Одинцове

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В торгово-развлекательном центре «Одипарк» откроют новый фуд-холл. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Гостей ждут празднование Масленицы, тематические мастер-классы, детская анимация и бесплатная сахарная вата, розыгрыши и подарки. Посетители откроют для себя экзотические ароматы и яркие вкусы вьетнамской кухни, насладятся блюдами грузинской кулинарии, попробовать шаурму, освежиться уникальными чаями и напитками. Организаторы обещают, что благодаря большому ассортименту каждый найдёт угощение на свой вкус», – рассказали в Минсельхозпроде.Мероприятие пройдёт 1 марта с 13:00 до 19:00 в ТРЦ «Одипарк» по адресу: городской округ Одинцово, село Юдино, дом 55Е, строение 1.
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Лора Луганская