Ветеринары Подмосковья объяснили, когда слёзы у собак норма, а когда – патология

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Усиленное слезоотделение у собак иногда может сигнализировать о проблемах со здоровьем питомцев. Об этом предупредили ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Слезоотделение у животных – естественный процесс. Оно необходимо для увлажнения глазной поверхности и защиты от пыли, ветра и холода. Если у собаки наблюдается слезоточивость, но нет покраснения, зуда или болезненности, волноваться не стоит.
Некоторые породы, такие как мопсы и пекинесы, обладают анатомическими особенностями, которые делают их предрасположенными к повышенному слезоотделению. У таких собак это явление считается нормальным.
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Некоторые породы, такие как мопсы и пекинесы, обладают анатомическими особенностями, которые делают их предрасположенными к повышенному слезоотделению. У таких собак это явление считается нормальным.
«Однако существуют и более серьёзные причины слезоточивости. Например, веко, заворачивающееся внутрь, может деформировать роговицу и вызывать слёзы. А выворот века открывает конъюнктиву, и даже песчинка может вызвать воспаление. Создавать дискомфорт и провоцировать повышенное слезоотделение может и увеличение глазного яблока. Травмы глаз тоже быть причиной значительного слезотечения», – рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.Приводить к избыточному выделению слёз также могут конъюнктивит или блефарит. Ещё одна причина – аллергия, вызванная неподходящим кормом, бытовой химией или цветением.
«Если вы заметили у собаки повышенное слезоотделение, не паникуйте. Осмотрите питомца, внимательно изучив оба глаза. Если слезится только один глаз, возможно, собака его травмировала или туда попал инородный предмет. Однако если слезятся оба глаза и есть дополнительные выделения, покраснение или собака чешет глаза, немедленно обращайтесь к ветеринарному врачу», – сказали в ведомстве.Узнать информацию о ближайшей ветеринарной клинике можно по телефону +7 (495) 668-01-25. Возможно также записаться на приём через региональный портал госуслуг.
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Лора Луганская