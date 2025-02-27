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Ветеринары Подмосковья объяснили, когда слёзы у собак норма, а когда – патология

Фото: iStock / Etienne Outram

Фото: iStock / Etienne Outram

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Усиленное слезоотделение у собак иногда может сигнализировать о проблемах со здоровьем питомцев. Об этом предупредили ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Слезоотделение у животных – естественный процесс. Оно необходимо для увлажнения глазной поверхности и защиты от пыли, ветра и холода. Если у собаки наблюдается слезоточивость, но нет покраснения, зуда или болезненности, волноваться не стоит.

Некоторые породы, такие как мопсы и пекинесы, обладают анатомическими особенностями, которые делают их предрасположенными к повышенному слезоотделению. У таких собак это явление считается нормальным.
«Однако существуют и более серьёзные причины слезоточивости. Например, веко, заворачивающееся внутрь, может деформировать роговицу и вызывать слёзы. А выворот века открывает конъюнктиву, и даже песчинка может вызвать воспаление. Создавать дискомфорт и провоцировать повышенное слезоотделение может и увеличение глазного яблока. Травмы глаз тоже быть причиной значительного слезотечения», – рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Приводить к избыточному выделению слёз также могут конъюнктивит или блефарит. Ещё одна причина – аллергия, вызванная неподходящим кормом, бытовой химией или цветением.
«Если вы заметили у собаки повышенное слезоотделение, не паникуйте. Осмотрите питомца, внимательно изучив оба глаза. Если слезится только один глаз, возможно, собака его травмировала или туда попал инородный предмет. Однако если слезятся оба глаза и есть дополнительные выделения, покраснение или собака чешет глаза, немедленно обращайтесь к ветеринарному врачу», – сказали в ведомстве.
Узнать информацию о ближайшей ветеринарной клинике можно по телефону +7 (495) 668-01-25. Возможно также записаться на приём через региональный портал госуслуг.

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Подмосковных школьников научили в МОНИКИ оказывать первую помощь
27 февраля 2025, 21:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Медицинской школе МОНИКИ им. Владимирского для школьников организовали занятие по оказанию первой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мастер-класс входит в цикл просветительских мероприятий по повышению медицинской грамотности среди школьников. В современном мире, где безопасность и здоровье – приоритетные ценности, обучение детей первой помощи приобретает особое значение. Такие занятия помогают им развить важные навыки, которые могут спасти жизнь в экстренных ситуациях», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Участники мастер-класса узнали, как сохранить спокойствие в экстренных ситуациях, оказать доврачебную помощь при различных травмах, ударе током, потере сознания или обильном кровотечении. Под руководством опытных преподавателей, специалистов кафедры медицины катастроф МОНИКИ им. Владимирского дети отрабатывали навыки сердечно-лёгочной реанимации, остановки кровотечений и обработки ожогов.
«Мы учим школьников, как правильно реагировать в чрезвычайных ситуациях, как вызвать скорую помощь, обезопасить пострадавшего, помочь ему до прибытия медиков. Зная, как действовать в экстренных случаях, дети становятся более уверенными и ответственными. Они понимают, что их действия могут повлиять на исход ситуации и спасти жизнь», – отметил преподаватель Медицинской школы МОНИКИ им. Владимирского, врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Егоров.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Он добавил, что использование игровых механик и симуляций делает обучение более увлекательным и эффективным. Так ученики лучше запоминают полученную информацию и могут применить свои знания в реальных ситуациях.

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В подмосковном автопроме работают более 200 предприятий
27 февраля 2025, 21:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Выручка предприятий автомобильной промышленности Подмосковья по итогам 2024 года превысила 100 млрд рублей.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на Координационном совете по промышленности «О развитии производства автомобильных компонентов».

Совет прошёл в Казани под председательством министра промышленности и торговли России Антона Алиханова.
«В Московской области в сфере автопрома и производства автокомпонентов занято свыше 200 предприятий, где трудоустроены более 10 тыс. специалистов. Объём выручки этих компаний по итогам прошедшего года превысил 100 млрд рублей. Рост производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в регионе в 2024-м году составил около 16%. Активному развитию этого сектора промышленности в Подмосковье способствует курс государства на обеспечение технологического суверенитета», – рассказала Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, среди крупных предприятий отрасли – Ликинский автобусный завод, который производит автобусы среднего, большого и особо большого классов. Это первое предприятие в России, разработавшее несколько поколений электробусов.

Машиностроительный завод «Тонар» – ведущий российский производитель прицепной и полуприцепной техники, единственный в стране производитель технологических самосвалов, автопоездов повышенной грузоподъёмности и шарнирно-сочленённых самосвалов. Предприятие реализует крупный инвестпроект по расширению производства.

Инвестиционные планы в области реализуют и другие отраслевые предприятия. Проекты заявлены в разных направлениях – от производства прицепов и осевых агрегатов для грузовой техники до турбокомпрессоров, гидравлических рукавов и подшипников.

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Стартовал литературный конкурс для юных талантов «Глаголица»
27 февраля 2025, 20:48

Фото: iStock / May Lim

Стартовала XII Международная независимая литературная премия «Глаголица» для молодых писателей и поэтов в возрасте от 10 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Счастливые истории».
Это уникальная возможность проявить свои творческие способности в прозе и поэзии на татарском и русском языках, эссе, художественных переводах с английского на русский язык и драматургии. Для авторов, проживающих вне русскоязычной среды, предусмотрена специальная номинация «БИЛИНГВЫ».
«130 финалистов получат бесплатные путёвки на литературную смену, которая в этом году впервые пройдёт летом с 26 по 31 августа в Казани. Для молодых писателей запланированы уроки и мастер-классы от известных литераторов, переводчиков, журналистов, брифинги, творческие встречи и многое другое. Помимо этого, финалисты получат альманах «Глаголицы» со своим опубликованным произведением. По окончании смены будут объявлены 13 победителей в восьми номинациях. Главный приз премии – статуэтка «Хрустальная сова» и планшет», – рассказали организаторы.
Церемония награждения состоится в Большом зале имени С. Сайдашева с участием Казанского камерного оркестра La Primavera. Ведущим мероприятия станет заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

Приказом Минпросвещения «Глаголица» включена в перечень олимпиад и конкурсов на 2024/25 учебный год. Это позволяет победителям рассчитывать на поощрения, в том числе дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Подайте заявку на участие в конкурсе можно до 16 июня на сайте.

Участие бесплатное. Конкурс проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

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Омбудсмен Подмосковья Фаевская наградила помощников на общественных началах
27 февраля 2025, 20:25

Ирина Фаевская (справа) (Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась со своими помощниками в муниципалитетах на общественных началах. На встрече подвели итоги их работы за прошедший год, сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного.
За год помощники проконсультировали более 2 тыс. человек, провели 358 мероприятий по правовому просвещению. Помимо этого, они приняли участие в 1348 мероприятиях государственных и муниципальных органов. Это оперативные совещания в администрациях муниципалитетов, заседания советов депутатов, круглые столы и многое другое
«Вы стали неотъемлемой частью нашего института. Цифры говорят за себя. Вы достигли значительных успехов в правозащитной деятельности. Я вас всех искренне благодарю за ваш вклад по повышению правовой грамотности наших жителей. Выражаю признательность руководителям органов местного самоуправления за их поддержку», – обратилась Фаевская к помощникам.
Она пообещала, что итоги их работы будут отражены в докладе «О деятельности Уполномоченного в 2024 году». На встрече омбудсмен вручила различные награды 18 своим помощникам.

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Кулинария народов мира будет представлена в новом фуд-холле в Одинцове
27 февраля 2025, 19:32

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В торгово-развлекательном центре «Одипарк» откроют новый фуд-холл. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Гостей ждут празднование Масленицы, тематические мастер-классы, детская анимация и бесплатная сахарная вата, розыгрыши и подарки. Посетители откроют для себя экзотические ароматы и яркие вкусы вьетнамской кухни, насладятся блюдами грузинской кулинарии, попробовать шаурму, освежиться уникальными чаями и напитками. Организаторы обещают, что благодаря большому ассортименту каждый найдёт угощение на свой вкус», – рассказали в Минсельхозпроде.
Мероприятие пройдёт 1 марта с 13:00 до 19:00 в ТРЦ «Одипарк» по адресу: городской округ Одинцово, село Юдино, дом 55Е, строение 1.

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