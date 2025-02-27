Молочный холдинг «ЭкоНива» объявил о запуске образовательного проекта для студентов

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Группа компаний «ЭкоНива», один из ведущих игроков российской молочной отрасли, открывает набор студентов на новую образовательную программу «Весенняя академия — 2025». Обучение пройдет с марта по апрель на предприятиях холдинга и ориентировано на студентов, интересующихся сельским хозяйством, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Программа включает интенсивные курсы по ключевым направлениям: животноводство, агрономия, почвоведение, селекция и семеноводство, переработка, инжиниринг, строительство и экономика.
Участники смогут не только прослушать лекции экспертов, но и принять участие в экскурсиях, командообразующих мероприятиях и практических занятиях. В каждой группе предусмотрено 15 мест. Компания обеспечит студентам транспорт, проживание и питание на время обучения.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что подать заявку могут студенты 3 или 4 курсов бакалавриата, 3 или 5 курсов специалитета и 1–2 курсов магистратуры.
Кроме того, принимаются заявки от студентов средних профессиональных учебных заведений по направлениям «переработка» и «инжиниринг». К участию допускаются только те, кто ранее не проходил обучение в проектах компании.
Заявки принимаются не позднее, чем за 14 дней до начала курса. Расписание и условия участия опубликованы на сайте «ЭкоНивы».
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Участники смогут не только прослушать лекции экспертов, но и принять участие в экскурсиях, командообразующих мероприятиях и практических занятиях. В каждой группе предусмотрено 15 мест. Компания обеспечит студентам транспорт, проживание и питание на время обучения.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что подать заявку могут студенты 3 или 4 курсов бакалавриата, 3 или 5 курсов специалитета и 1–2 курсов магистратуры.
Кроме того, принимаются заявки от студентов средних профессиональных учебных заведений по направлениям «переработка» и «инжиниринг». К участию допускаются только те, кто ранее не проходил обучение в проектах компании.
Заявки принимаются не позднее, чем за 14 дней до начала курса. Расписание и условия участия опубликованы на сайте «ЭкоНивы».
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Дайана Хусинова