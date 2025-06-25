Инновации подмосковного завода на 30% увеличат пропускную способность лифтов
Лифтостроительный завод «ПУЛЬС» разработал инновационные решения, позволяющие увеличить пропускную способность лифтов без капитальной реконструкции зданий. Об их сути рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Система оптимизации внутреннего пространства, созданная заводом, позволяет увеличить полезную площадь кабины на 15-20% без изменения габаритов шахты благодаря использованию безредукторных лебёдок и специальной компоновки оборудования. Технологии дают возможность устанавливать лифты со скоростью до 2,5 м/с в зданиях с высотой последнего этажа более четырёх метров. А разработанная компанией интеграция системы интеллектуального управления пассажиропотоком DDS сокращает время ожидания лифта на 30%. Также на 30% уменьшится продолжительность поездки в лифте», – пояснили в пресс-службе.В компании считают, что разработанные технологии могут быть применены на объектах социальной инфраструктуры.
«Подобные решения особенно востребованы в социальных учреждениях, в том числе здравоохранения, где важно обеспечить комфорт и доступность при ограниченных возможностях модернизации зданий», – отметил заместитель гендиректора завода «ПУЛЬС» Артём Козлов.Лифтостроительный завод «ПУЛЬС» – российский производитель подъёмного оборудования. Входит в ГК LIFT-IMPORT.