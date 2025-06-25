Проект по производительности дал подмосковному предприятию экономический эффект в 32 млн рублей
Проект по производительности позволил получить предприятию эффект в 32 млн рублей
На предприятии «КСМК М8» в Сергиевом Посаде завершили пилотный проект «Повышение эффективности работы складского хозяйства». Экономический эффект составил 32 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Рабочая группа предприятия вместе со специалистами Регионального центра компетенций Московской области завершила этап внедрения улучшений на пилотном потоке. Основным направлением выбрали управление складским хозяйством
«В результате выработка сотрудников увеличилась на 10%, время протекания складских процессов снизилось на 11%. Реализовано неликвидное складское имущество более чем на 90 млн рублей. Кроме того, благодаря оптимизации процессов предприятие получило экономический эффект на 32,3 млн рублей», – рассказали в пресс-службе.«КСМК М8» – промышленное предприятие, активно внедряющее современные подходы к организации производственных и логистических процессов.
Федеральный проект «Повышение эффективности работы складского хозяйства» реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы присоединиться к проекту, нужно подать заявку на ИТ-платформе.