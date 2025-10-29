Инновационные подмосковные лифты заработали в шести российских регионах
Инновационные лифты Серпуховского лифтостроительного завода установили в шести регионах России. Их эксплуатируют в Подмосковье, Краснодарском крае, Тюменской области, Татарстане, Адыгее и Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
«Флагманский лифт завода – результат сотрудничества компании со студией Артемия Лебедева. В инновационной модели реализован целый комплекс цифровых технологий. Система распознаёт внешний вид пассажиров, подстраивает цвет подсветки под их одежду, выводит на дисплей прогноз погоды, новости и биржевые котировки. А в ближайшее время лифт получит интеллектуального голосового помощника. Он сможет давать справки, отвечать на вопросы и сопровождать пассажира в пути как персональный лифтёр», – рассказали в ведомстве.Инновационный лифт презентовали весной прошлого года, тогда же запустили серийное производство. Сегодня новые лифты СЛЗ, входящего в ГК «Садовое кольцо», установили в семи жилых комплексах страны.