Иностранец организовал в подмосковном дачном доме производство гашиша
Полицейские задержали в Московской области 27-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина арендовал дом в одном из СНТ в Ленинском округе и устроил там лабораторию по производству гашиша. Необходимое оборудование и компоненты он получал от кураторов через тайники.
«При обыске в доме оперативники нашли 14 прессованных брикетов из растительного вещества общим весом свыше двух с половиной килограммов, пакет с белым порошком, 22 ёмкости с маслянистой жидкостью и контейнер с измельчённым табаком, а также вакууматор, измельчители, весы и упаковочный материал», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что вещество в брикетах — это гашиш: наркотик, произведённый из конопли. Задержанный рассказал, что делал его для дальнейшего распространения на территории Подмосковья.