Иностранец организовал в подмосковном дачном доме производство гашиша

29 апреля 2026, 09:17

Полицейские задержали в Московской области 27-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина арендовал дом в одном из СНТ в Ленинском округе и устроил там лабораторию по производству гашиша. Необходимое оборудование и компоненты он получал от кураторов через тайники.





«При обыске в доме оперативники нашли 14 прессованных брикетов из растительного вещества общим весом свыше двух с половиной килограммов, пакет с белым порошком, 22 ёмкости с маслянистой жидкостью и контейнер с измельчённым табаком, а также вакууматор, измельчители, весы и упаковочный материал», — говорится в сообщении.