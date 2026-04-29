Житель Красноярска зарезал свою возлюбленную за попытку прекратить отношения
Житель Красноярска жестоко расправился с возлюбленной, которая решила прекратить их отношения, а затем сам сдался в полицию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК региона.
Трагедия произошла вечером 26 апреля 2026 года в Емельяновском муниципальном округе. Мужчина приехал к своей знакомой в дом на улице Воскресенская (ТСН Емельяновская горка), чтобы поговорить о дальнейших отношениях. Женщина выразила желание расстаться.
Это вызвало у фигуранта приступ агрессии: он руками сдавил своей жертве шею, затем взял нож и нанёс несколько смертельных ударов. Потерпевшая скончалась на месте. Убийца скрылся, но позже, осознав содеянное, сам обратился в полицию, чтобы сознаться в преступлении.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Отмечается, что 31-летнего подозреваемого уже задержали и поместили под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
