Краснодарский губернатор рассказал о мерах по борьбе с ЧС в Туапсе
Для ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе привлекут дополнительные силы — еще 300 человек из шести регионов России. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
По его словам, волонтеров распределят по секторам, где необходимо усилить помощь, с учетом опыта ликвидации ЧС в Анапе.
Глава МЧС России Александр Куренков добавил, что в город направят сводную группировку из 40 водолазов от министерства и службы «Кубань-СПАС». В настоящее время на реке Туапсе установлено девять рядов боновых заграждений для сдерживания нефтепродуктов. Позже туда перебросят еще не менее пяти километров бонов.
Свою помощь также предложил Геленджик — в Туапсе отправятся спасатели, строители, коммунальщики и чиновники.
