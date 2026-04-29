Краснодарский губернатор рассказал о мерах по борьбе с ЧС в Туапсе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Для ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе привлекут дополнительные силы — еще 300 человек из шести регионов России. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.



По его словам, волонтеров распределят по секторам, где необходимо усилить помощь, с учетом опыта ликвидации ЧС в Анапе.

Глава МЧС России Александр Куренков добавил, что в город направят сводную группировку из 40 водолазов от министерства и службы «Кубань-СПАС». В настоящее время на реке Туапсе установлено девять рядов боновых заграждений для сдерживания нефтепродуктов. Позже туда перебросят еще не менее пяти километров бонов.

Свою помощь также предложил Геленджик — в Туапсе отправятся спасатели, строители, коммунальщики и чиновники.

Лидия Пономарева

