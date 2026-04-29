Российского врача выволокли из кабинета и жестоко избили за одну просьбу
Врача областной клинической больницы №2 в Тюмени выволокли из кабинета и избили после того, как он попросил дождаться приема по очереди. Об этом сообщает KP.RU.
Инцидент произошел летом 2025 года. На прием пришла компания из двух парней и двух девушек с небольшими порезами на руках. В это время врач оказывал помощь пациенту, которому собака разорвала лицо. Молодые люди проигнорировали предупреждение медсестры и ворвались в кабинет.
Они возмущались, что их не могут принять и выволокли доктора в коридор, где начали бить ногами. Девушки пытались остановить своих спутников. Позже одна из них распространяла ложную информацию о выкидыше. Пациенты также заявили, что доктор якобы напал на них первым.
Суд встал на сторону медика, а нападавшие получили реальные сроки.
