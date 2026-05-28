Иностранец устроил нарколабораторию в частном доме в Мытищах

28 мая 2026, 09:06

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Подмосковные полицейские задержали 37-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте запрещённых веществ. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





В двухэтажном доме в деревне Протасово округа Мытищи, который арендовал иностранец, оперативники обнаружили лабораторию по производству синтетических наркотиков.





«В доме нашли лабораторную посуду, оборудование, электронные весы, респираторы, пластиковые бутылки с химическими жидкостями и различные ёмкости с кристаллообразным веществом», — говорится в сообщении.