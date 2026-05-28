Иностранец устроил нарколабораторию в частном доме в Мытищах
Подмосковные полицейские задержали 37-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте запрещённых веществ. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
В двухэтажном доме в деревне Протасово округа Мытищи, который арендовал иностранец, оперативники обнаружили лабораторию по производству синтетических наркотиков.
«В доме нашли лабораторную посуду, оборудование, электронные весы, респираторы, пластиковые бутылки с химическими жидкостями и различные ёмкости с кристаллообразным веществом», — говорится в сообщении.Эксперты проанализировали содержимое одной из ёмкостей и установили, что это метадон. Остальное вещество проверят в рамках следствия.
Задержанные рассказал, что действовал по инструкции куратора, а оборудование и реактивы получал через тайники.