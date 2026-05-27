Женщину и ребенка убили в Тульской области
В Суворовском районном суде Тульской области избрали меру пресечения для двоих фигурантов дела о жестоком нападении на семью в поселке Ханино. 34-летнему мужчине и 41-летней женщине предъявили обвинение по статьям об убийстве (включая малолетнего), покушении на разбой и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в региональном СУ СК РФ.
Суд принял решение отправить обвиняемых под стражу. Они проведут в СИЗО два месяца.
По версии следствия, злоумышленники планировали ограбление, однако члены семьи оказали сопротивление. Тогда нападавшие нанесли хозяевам множественные удары деревянным бруском.
Трагедия произошла 25 мая в частном доме. Прибывшие на место специалисты обнаружили 49-летнюю женщину и двух несовершеннолетних девочек с тяжелыми травмами. В одной из комнат нашли тело их пожилой бабушки без признаков жизни. Позже одна из пострадавших школьниц скончалась в больнице.