Перегруженный автобус попал в аварию в Китае: более десяти погибших

В провинции Хэнань (КНР) микроавтобус столкнулся с полуприцепом. В результате аварии погибли 13 человек, еще трое получили травмы, сообщило Центральное телевидение Китая.



Инцидент случился в районе города Наньян в четверг в 02:40 по пекинскому времени (21:40 мск среды). Примечательно, что транспортное средство было в значительной степени перегружено: его разрешенная вместимость составляет всего девять человек.

Министерство общественной безопасности КНР оперативно отреагировало на происшествие. На место ДТП направили специальную рабочую группу. Специалисты займутся выяснением всех обстоятельств аварии и проведут всестороннее расследование случившегося.

Александр Огарёв

