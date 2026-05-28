Перегруженный автобус попал в аварию в Китае: более десяти погибших

28 мая 2026, 05:58

В Китае из-за аварии с микроавтобусом погибли 13 человек

Фото: istockphoto/Baloncici

В провинции Хэнань (КНР) микроавтобус столкнулся с полуприцепом. В результате аварии погибли 13 человек, еще трое получили травмы, сообщило Центральное телевидение Китая.