Гражданину России грозит до 20 лет тюрьмы во Вьетнаме за кражу багажа
Россиянину, задержанному во Вьетнаме по подозрению в краже чужого багажа, может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.
По информации вьетнамских СМИ, подозреваемый действовал по отработанной схеме: он прибывал из Таиланда без личных вещей, а затем забирал брендовые сумки с ленты выдачи багажа в аэропорту Хошимина. Предполагается, что мужчина неоднократно совершал подобные кражи у граждан третьих стран.
Как уточнил Садыков, согласно уголовному законодательству Вьетнама срок наказания напрямую зависит от размера нанесенного ущерба: закон предусматривает лишение свободы на срок от трех до 20 лет. Дипломат также отметил, что российское генконсульство активно взаимодействует с местными властями в целях обеспечения законных прав и интересов задержанного гражданина РФ.
