Иностранец устроил нарколабораторию в деревенском доме в Подмосковье
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подмосковные полицейские задержали 44-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Полиция получила информацию о том, что в частном доме в деревне Башкино Наро-Фоминского городского округа изготавливают наркотики. В ходе осмотра в одной из комнат правоохранители обнаружили три пакета с кристаллическим веществом, три канистры с химическими жидкостями, реагенты и средства защиты», — говорится в сообщении.Эксперты проверили содержимое одного из пакетов. Оказалось, что это вещество массой более килограмма содержит наркотик мефедрон. Содержимое остальных пакетов будет проверено в ходе дальнейшего расследования.
Задержанный рассказал, что он уже два месяца занимается изготовлением наркотиков. Он также сообщил, что действует за вознаграждение по указанию кураторов.