МЧС: во Владивостоке погиб человек при пожаре на рыболовном судне

10 июня 2025, 03:03

Фото: iStock/abadonian

У пирса в главной бухте Владивостока произошел пожар на рыболовном судне, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.







«По предварительным данным, спасены 24 человека. К сожалению, один — погиб», — передает ведомство.