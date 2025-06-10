МЧС: во Владивостоке погиб человек при пожаре на рыболовном судне
У пирса в главной бухте Владивостока произошел пожар на рыболовном судне, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«По предварительным данным, спасены 24 человека. К сожалению, один — погиб», — передает ведомство.
Пожар случился у пирса в бухте Золотой рог. Площадь распространения огня достигла 200 квадратных метров. Тушения пожара продолжается до сих пор. Предварительно, спецслужбам удалось спасти 24 жителя. В огне погиб один человек.