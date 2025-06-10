В Туле воспитателю назначили наказание за опыт, при котором пострадали дети
Воспитатель детского лагеря «Солнечный», В.А. Чуев, был признан виновным в проведении несогласованного химического эксперимента, в результате которого произошел взрыв и пострадали три ребенка. Об этом пишет РИА Новости.
Суд назначил ему 240 часов обязательных работ, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области.
Инцидент произошел в августе 2024 года во время лекции по взаимодействию химических элементов, когда воспитатель пренебрег правилами безопасности и не использовал средства индивидуальной защиты. Также он не согласовал проведение эксперимента с руководством лагеря. В результате самовоспламенения и взрыва трое детей получили телесные повреждения.
Несмотря на вынесенный приговор, Чуев свою вину не признал. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении остается в силе до вступления приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.
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