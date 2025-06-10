В Туле воспитателю назначили наказание за опыт, при котором пострадали дети

Воспитателю лагеря в Туле назначили обязательные работы за взрыв во время опыта
Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Воспитатель детского лагеря «Солнечный», В.А. Чуев, был признан виновным в проведении несогласованного химического эксперимента, в результате которого произошел взрыв и пострадали три ребенка. Об этом пишет РИА Новости.



Суд назначил ему 240 часов обязательных работ, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области.

Инцидент произошел в августе 2024 года во время лекции по взаимодействию химических элементов, когда воспитатель пренебрег правилами безопасности и не использовал средства индивидуальной защиты. Также он не согласовал проведение эксперимента с руководством лагеря. В результате самовоспламенения и взрыва трое детей получили телесные повреждения.

Несмотря на вынесенный приговор, Чуев свою вину не признал. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении остается в силе до вступления приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

Дарья Осипова

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