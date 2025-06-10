В Туле воспитателю назначили наказание за опыт, при котором пострадали дети

10 июня 2025, 07:13

Воспитателю лагеря в Туле назначили обязательные работы за взрыв во время опыта

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Воспитатель детского лагеря «Солнечный», В.А. Чуев, был признан виновным в проведении несогласованного химического эксперимента, в результате которого произошел взрыв и пострадали три ребенка. Об этом пишет РИА Новости.