В Приамурье поджигателя военкомата приговорили к 19 годам колонии за госизмену

10 июня 2025, 05:41

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Житель Приамурья приговорен к 19 годам колонии за госизмену после того, как он поджег военкомат в Благовещенске. Об этом сообщает управление ФСБ по Амурской области.







«Приговором 1-го Восточного окружного военного суда россиянин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275, части 1 статьи 205 УК РФ – государственная измена и теракт. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых трех лет и остальной части наказания в исправительной колонии строгого режима», — передает ведомство.