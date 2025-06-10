В Приамурье поджигателя военкомата приговорили к 19 годам колонии за госизмену
Житель Приамурья приговорен к 19 годам колонии за госизмену после того, как он поджег военкомат в Благовещенске. Об этом сообщает управление ФСБ по Амурской области.
«Приговором 1-го Восточного окружного военного суда россиянин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275, части 1 статьи 205 УК РФ – государственная измена и теракт. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых трех лет и остальной части наказания в исправительной колонии строгого режима», — передает ведомство.
Подсудимым оказался 20-летний амурчанин, который в 2023 году совершил преступление. Выяснилось, что поджег был совершен с помощью бутылки с зажигательной смесью по указанию украинских спецслужб. Приговор в отношении гражданина в законную силу не вступил.