26 ноября 2026, 09:02

29-летнего приезжего из Средней Азии задержали в Егорьевске по подозрению в производстве наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина в сентябре текущего года по инструкциям кураторов обустроил нарколабораторию на втором этаже принадлежащего его жене дома в деревне Фильчаково округа Егорьевск.





«При обыске в доме нашли стеклянные колбы, фильтрованные воронки, электронные весы, три вакуумных насоса, 47 канистр с химическими жидкостями и два контейнера с кристаллическим веществом», — говорится в сообщении.