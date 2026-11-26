Крупнейший менеджер паролей 1Password взломали
Часть данных пользователей сервиса хранения паролей 1Password оказалась у неизвестного хакера. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Об инциденте стало известно 25 ноября. Компания раскрыла схему атаки, с которой столкнулась: злоумышленник получил доступ к корпоративному аккаунту одного из сотрудников на GitHub. Через него хакер скопировал исходный код из закрытых репозиториев, а затем внедрил вредоносный код во внутренние серверы 1Password.
В руках неизвестного оказалось достаточно большое количество информации: он выгрузил имена, адреса электронной почты, идентификаторы аккаунтов и сведения о времени входа. При этом пароли, содержимое пользовательских хранилищ и ключи шифрования не пострадали — злоумышленник не получил к ним доступа. Сколько человек затронула утечка, в 1Password пока не раскрывают.
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