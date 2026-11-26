26 ноября 2026, 00:29

SHOT: Неизвестный хакер взломал крупнейший менеджер паролей 1Password

Фото: iStock/welcomia

Часть данных пользователей сервиса хранения паролей 1Password оказалась у неизвестного хакера. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.