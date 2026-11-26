В подмосковных Котельниках устранили открытое горение в промзоне «Силикатная»
В подмосковных Котельниках устранили открытое горение в промзоне «Силикатная». Об этом сообщили в канале «МЧС Московской области» на платформе MAX.
Возгорание началось этой ночью в нежилом здании (строение 12). Прибывшие на место специалисты в 01:18 по московскому времени локализовали пожар на площади 1200 квадратных метров. К тушению привлекли 23 человека и 7 единиц техники.
Отмечалось, что работу на объекте осложняла высокая пожарная нагрузка конструкций. По последним сведениям, открытое горение ликвидировали утром 26 ноября. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее стало известно, что во Вьетнаме неадекватный мужчина с татуировкой орла нападает на российских туристов. Иногда он носит с собой мачете или другой острый предмет. Одна из пострадавших в результате действий этого человека получила сотрясение головного мозга и множественные ушибы мягких тканей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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