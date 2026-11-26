На Камчатке матери грозит до трёх лет колонии за насилие над дочерью
На Камчатке женщине грозит до трёх лет колонии за систематические избиения дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК России по региону.
Этим летом девочку госпитализировали с множественными телесными повреждениями, среди которых был перелом левой плечевой кости. Женщине вменяют ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которое сопровождалось жестоким обращением с ребёнком.
Уточняется, что мать не создавала дочери условий для полноценного развития, оставляла её без необходимого присмотра и не обращалась за медицинской помощью, когда у несовершеннолетней появлялись травмы. Девочку уже забрали у матери и передали под предварительную опеку близкому родственнику.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу по уголовному делу и направило его прокурору для утверждения обвинительного заключения. Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.
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