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Иностранец выращивал коноплю в деревенском доме под Москвой

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Подмосковные полицейские задержали 32-летнего приезжего из одной из ближневосточных стран по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.



По данным следствия, мужчина арендовал дом в деревне Красное округа Домодедово и оборудовал в одной их комнат теплицу для выращивания конопли.

«При обыске там нашли гроубоксы со специальным освещением и вентиляцией, а также 39 кустов конопли, пластиковые пакеты с высушенным растительным веществом, упаковочный материал и вакууматор», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной общим весом более килограмма.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и оставили под арестом до суда.
Лев Каштанов

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