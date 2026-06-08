Иностранец выращивал коноплю в деревенском доме под Москвой
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подмосковные полицейские задержали 32-летнего приезжего из одной из ближневосточных стран по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
По данным следствия, мужчина арендовал дом в деревне Красное округа Домодедово и оборудовал в одной их комнат теплицу для выращивания конопли.
«При обыске там нашли гроубоксы со специальным освещением и вентиляцией, а также 39 кустов конопли, пластиковые пакеты с высушенным растительным веществом, упаковочный материал и вакууматор», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной общим весом более килограмма.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и оставили под арестом до суда.