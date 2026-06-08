Жертвы «схемы Долиной» организовали флешмоб с призывом разобраться в махинациях
Ущерб от «схемы Долиной» за год превысил два миллиарда рублей. По информации Telegram-канала SHOT, минимум 200 семей сейчас добиваются через суд возврата купленных у пенсионеров квартир.
Пострадавшие от схемы при покупке недвижимости до сих пор пытаются привлечь внимание к своей проблеме. Среди жертв в основном молодые семьи, есть и инвалиды.
Покупатели даже организовали флешмоб с фотографиями, на которых просят разобраться со «схемой Долиной»: судебные разбирательства затягиваются, и люди продолжают жить в съёмных квартирах и у родственников. Общая «подвисшая» сумма сейчас превысила два миллиарда рублей.
В целом ущерб от махинаций по «схеме Долиной» с 2023 года превысил уже 1,5 триллиона рублей. Сумма может оказаться ещё больше: за 2025 год количество исков резко выросло, и суды ещё не могут подсчитать точную цифру. Новые эпизоды махинаций выявляют почти каждый день.
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