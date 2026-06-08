Жертвы «схемы Долиной» организовали флешмоб с призывом разобраться в махинациях

08 июня 2026, 08:49

Фото: Istock/Ildar Abulkhanov

Ущерб от «схемы Долиной» за год превысил два миллиарда рублей. По информации Telegram-канала SHOT, минимум 200 семей сейчас добиваются через суд возврата купленных у пенсионеров квартир.