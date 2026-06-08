На востоке Москвы пожар в квартире унёс жизнь мужчины
На востоке Москвы пожар в квартире привёл к гибели мужчины. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Чрезвычайное происшествие случилось в многоквартирном доме. Огонь охватил одну из квартир на 13-й Парковой улице. В результате происшествия погиб мужчина 1966 года рождения.
Спасатели эвакуировали всех жильцов дома. Медики госпитализировали пострадавшую женщину. Сейчас сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причину возгорания.
Ранее сообщалось о происшествии в Звенигороде. Там пожар охватил кровлю многоэтажного жилого дома. Пламя быстро распространилось по поверхности крыши и охватило 300 квадратных метров.
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