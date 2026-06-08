Жительница Дагестана узнала об измене мужа в спортзале и отсудила большую часть имущества
Жительница Дагестана узнала об измене мужа после тренировки в спортзале. В раздевалке она услышала разговор двух девушек и поняла, что одна из них говорит о ее супруге. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Женщина много лет жила в браке. Со временем муж стал уделять ей меньше внимания, и она решила заняться собой ради сохранения семьи. Для этого она записалась в спортзал. После одной из тренировок женщина сидела в раздевалке и случайно услышала разговор незнакомок. Одна из собеседниц рассказала подруге, что любимый купил ей машину. Она не скрывала личные данные мужчины, и жена сразу узнала в щедром ухажере своего мужа.
После этого женщина подала на развод. Во время разбирательства суд изучил совместно нажитое имущество. За годы брака супруги приобрели 12 объектов недвижимости, три автомобиля, два земельных участка, денежные средства и бизнес. Среди машин оказалась и та, что муж купил любовнице. Суд учел брачный договор. Много лет назад супруги договорились, что при разводе из-за измены пострадавшая сторона получает имущество, а изменник — свободу. В итоге суд оставил за женщиной большую часть активов. Автомобиль, купленный любовнице, по решению суда перешел жене, но она оставила его новой пассии бывшего мужа.
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