Жительница Дагестана узнала об измене мужа в спортзале и отсудила большую часть имущества

08 июня 2026, 08:57

Жительница Дагестана узнала об измене мужа после тренировки в спортзале

Фото: iStock/kieferpix

Жительница Дагестана узнала об измене мужа после тренировки в спортзале. В раздевалке она услышала разговор двух девушек и поняла, что одна из них говорит о ее супруге. Об этом пишет Telegram-канал Baza.