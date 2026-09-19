Иностранные наблюдатели решили перенять опыт Подмосковья в организации выборов

19 сентября 2026, 21:41

оригинал И. Ермаков (Фото: пресс-центр МО по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»)

Иностранные гости с большим вниманием изучали работу Центра общественного наблюдения в Одинцове. Об этом рассказал член Общественной палаты Подмосковья Илья Ермаков.





По его словам, большинство из них намерено тиражировать этот опыт в своих странах.

«Наблюдатели отметили высокую организацию общественного наблюдения на базе центра в Одинцово. Мы показали, как работают камеры на местах, как организовано электронное голосование в целом по России и в Московской области. Коллеги обратили внимание на возможность вести наблюдение на местах посредством видео-, видеофиксации в течение трёх дней. Хотелось бы отметить, что наблюдатели хотят видеть такой же центр в своих регионах, в своих странах», – подчеркнул Ермаков.