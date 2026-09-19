Иностранные наблюдатели решили перенять опыт Подмосковья в организации выборов
Иностранные гости с большим вниманием изучали работу Центра общественного наблюдения в Одинцове. Об этом рассказал член Общественной палаты Подмосковья Илья Ермаков.
По его словам, большинство из них намерено тиражировать этот опыт в своих странах.
«Наблюдатели отметили высокую организацию общественного наблюдения на базе центра в Одинцово. Мы показали, как работают камеры на местах, как организовано электронное голосование в целом по России и в Московской области. Коллеги обратили внимание на возможность вести наблюдение на местах посредством видео-, видеофиксации в течение трёх дней. Хотелось бы отметить, что наблюдатели хотят видеть такой же центр в своих регионах, в своих странах», – подчеркнул Ермаков.В Подмосковье завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. По данным Мособлизбиркома, явка избирателей к 20.00 составила 38,81%.
20 сентября состоится заключительный, основной, день. В воскресенье избирательные участки откроются в 8.00 и закроются в 20.00.