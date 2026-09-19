Единороссс Рожнов подвёл итоги двух дней голосования в Московской области
Голосование в Подмосковье проходит спокойно, честно и прозрачно. Таким мнением по итогам двух дней выборов поделился заместитель секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия» Олег Рожнов.
Он рассказал, что его однопартийцы объехали более 400 участков.
«У всех позитивное мнение. Всего на участках находятся 23 000 наблюдателей. Мы представили самое большое количество наблюдателей – более 4000. У нас в Реутове на базе нашего областного отделения партии работает ситуационный центр. Туда может обратиться любой наблюдатель и предложить свои идеи и мысли», – отметил Рожнов.Парламентарий добавил, что формат дистанционного электронного голосования быстро обрёл популярность и доверие избирателей.
«Атрибут этих выборов – большее доверие к ДЭГ. Я сам голосовал дистанционно. Это удобная возможность, и ею пользуется все больше людей», – заключил Рожнов.В Подмосковье завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. 20 сентября состоится заключительный, основной, день. В Подмосковье функционируют 3977 избирательных участков. В воскресенье они откроются в 8.00 и закроются в 20.00.