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Общественник Куракин рассказал о голосовании космонавтов в Звёздном городке

оригинал К. Куракин (Фото: пресс-центр МО по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»)

Председатель комиссии по развитию образования Общественной палаты Московской области Константин Куракин рассказал о работе избирательных участков на выборах в регионе.



Он также отметил высокую готовность подмосковных наблюдателей.

«В рамках работы штаба общественного наблюдения мы посетили несколько муниципалитетов – Люберцы, Ленинский округ и Звёздный городок. На каждом участке дежурят наши наблюдатели от Общественной палаты. Все работают с отличным настроением. Ребята искренне благодарили за трёхмесячный курс подготовки, подчёркивали, что морально и профессионально готовы к решению любых задач на участке», – рассказал Куракин.
Он также поделился впечатлениями от посещения Звёздного городка, где голосовали космонавты.
«В момент нашего визита свой голос отдавал дважды Герой Советского Союза легендарный Юрий Романенко. Ещё к открытию участков в Звёздном городке выстраивались очереди. Жители идут на голосование с искренним энтузиазмом и высокой ответственностью», – заключил представитель Общественной палаты Московской области.
В Подмосковье завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. 20 сентября состоится заключительный, основной, день. В воскресенье избирательные участки откроются в 8.00 и закроются в 20.00.
Лора Луганская

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