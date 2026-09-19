Общественник Куракин рассказал о голосовании космонавтов в Звёздном городке
Председатель комиссии по развитию образования Общественной палаты Московской области Константин Куракин рассказал о работе избирательных участков на выборах в регионе.
Он также отметил высокую готовность подмосковных наблюдателей.
«В рамках работы штаба общественного наблюдения мы посетили несколько муниципалитетов – Люберцы, Ленинский округ и Звёздный городок. На каждом участке дежурят наши наблюдатели от Общественной палаты. Все работают с отличным настроением. Ребята искренне благодарили за трёхмесячный курс подготовки, подчёркивали, что морально и профессионально готовы к решению любых задач на участке», – рассказал Куракин.Он также поделился впечатлениями от посещения Звёздного городка, где голосовали космонавты.
«В момент нашего визита свой голос отдавал дважды Герой Советского Союза легендарный Юрий Романенко. Ещё к открытию участков в Звёздном городке выстраивались очереди. Жители идут на голосование с искренним энтузиазмом и высокой ответственностью», – заключил представитель Общественной палаты Московской области.В Подмосковье завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. 20 сентября состоится заключительный, основной, день. В воскресенье избирательные участки откроются в 8.00 и закроются в 20.00.