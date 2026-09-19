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Иностранных наблюдателей впечатлила организация выборов в Московской области

оригинал М. Юденич (Фото: пресс-центр МО по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»)

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич рассказала о работе с иностранными гостями на выборах в Подмосковье.



Она также подвела итоги второго дня голосования.

«Сегодня работали с делегациями ШОС, представителями ОДКБ, экспертами из Индии, Пакистана, Камбоджи и Малайзии. Наблюдатели посетили наш Центр общественного наблюдения, который их очень впечатлил. Они также объехали более 20 избирательных участков в Одинцовском и Красногорском округах. Иностранные коллеги лично пообщались с членами УИК и наблюдателями. Они остались под глубоким впечатлением от организации выборов в Подмосковье», – рассказала Юденич.
В Московской области завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. 20 сентября состоится заключительный, основной, день. В Подмосковье функционируют 3977 избирательных участков. В воскресенье они откроются в 8.00 и закроются в 20.00.
Лора Луганская

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