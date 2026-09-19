Иностранных наблюдателей впечатлила организация выборов в Московской области
Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич рассказала о работе с иностранными гостями на выборах в Подмосковье.
Она также подвела итоги второго дня голосования.
«Сегодня работали с делегациями ШОС, представителями ОДКБ, экспертами из Индии, Пакистана, Камбоджи и Малайзии. Наблюдатели посетили наш Центр общественного наблюдения, который их очень впечатлил. Они также объехали более 20 избирательных участков в Одинцовском и Красногорском округах. Иностранные коллеги лично пообщались с членами УИК и наблюдателями. Они остались под глубоким впечатлением от организации выборов в Подмосковье», – рассказала Юденич.В Московской области завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. 20 сентября состоится заключительный, основной, день. В Подмосковье функционируют 3977 избирательных участков. В воскресенье они откроются в 8.00 и закроются в 20.00.