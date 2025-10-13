Иностранцам объяснили, как получить российскую сим-карту
Для получения российской сим-карты иностранному гражданину необходимо оформить СНИЛС и открыть аккаунт на портале «Госуслуги». Памятку о порядке действий выпустили в пресс-службе правительства России.
Первым шагом является подготовка нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего личность. Для этого иностранец может обратиться к своему работодателю, в Соцфонд РФ или в МФЦ. Срок оформления СНИЛС составляет пять дней.
Затем нужно создать учётную запись на портале «Госуслуги». Без российского номера телефона это можно сделать в МФЦ или в банке.
Следующий шаг — регистрация биометрии в банке. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. А после этого можно обращаться в салон связи за сим-картой российского оператора.
Читайте также: