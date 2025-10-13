Иностранцам объяснили, как получить российскую сим-карту

13 октября 2025, 12:06

Фото: istockphoto.com/Cunaplus_M.Faba

Для получения российской сим-карты иностранному гражданину необходимо оформить СНИЛС и открыть аккаунт на портале «Госуслуги». Памятку о порядке действий выпустили в пресс-службе правительства России.