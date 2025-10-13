Достижения.рф

ФСБ предотвратила теракт в Москве

В Москве ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны
Фото: Istock/Oleg Elkov

В Москве ФСБ России предотвратила попытку теракта против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



По информации ведомства, подготовку к теракту координировали украинские спецслужбы вместе с представителями запрещённой в России террористической организации «Исламское государство*».

Злоумышленники планировали взорвать сотрудника военного управления в одном из густонаселённых районов города. Мощность самодельного взрывного устройства могла нанести поражение людям в радиусе 70 метров.

Силовики задержали непосредственного исполнителя и трёх граждан России, которые помогали ему скрывать следы преступления.

Ранее краснодарского чиновника Сергея Леся арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями.

Читайте также:

*запрещённая в России террористическая организация.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0