ФСБ предотвратила теракт в Москве
В Москве ФСБ России предотвратила попытку теракта против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По информации ведомства, подготовку к теракту координировали украинские спецслужбы вместе с представителями запрещённой в России террористической организации «Исламское государство*».
Злоумышленники планировали взорвать сотрудника военного управления в одном из густонаселённых районов города. Мощность самодельного взрывного устройства могла нанести поражение людям в радиусе 70 метров.
Силовики задержали непосредственного исполнителя и трёх граждан России, которые помогали ему скрывать следы преступления.
*запрещённая в России террористическая организация.