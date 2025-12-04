Иностранцы с ВНЖ не будут получать в Подмосковье льготные лекарства
Иностранцы, имеющие вид на жительство в Московской области, не будут получать льготные лекарства. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его информации, в прошлом году льгота на препараты охватила свыше 2000 иностранцев.
«Наша позиция такова: бюджет Московской области должен работать в первую очередь на благо наших семей, детей и льготников. Только в прошлом году более 2000 иностранцев воспользовались льготой на лекарства. Стоимость этой поддержки для областного бюджета составила 660 миллионов рублей», – отметил Брынцалов.Он подчеркнул, что это значительные средства, и их нужно направить туда, где они являются абсолютным приоритетом – на граждан России, которые строят страну, платят здесь налоги и растят детей.