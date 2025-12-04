Иностранцы с ВНЖ не будут получать в Подмосковье льготные лекарства

04 декабря 2025, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Иностранцы, имеющие вид на жительство в Московской области, не будут получать льготные лекарства. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





По его информации, в прошлом году льгота на препараты охватила свыше 2000 иностранцев.

«Наша позиция такова: бюджет Московской области должен работать в первую очередь на благо наших семей, детей и льготников. Только в прошлом году более 2000 иностранцев воспользовались льготой на лекарства. Стоимость этой поддержки для областного бюджета составила 660 миллионов рублей», – отметил Брынцалов.