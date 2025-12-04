В Подмосковье расширили категории получателей выплаты на школьную форму для детей

04 декабря 2025, 14:02

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Депутаты Мособлдумы расширила категории получателей выплаты на школьную форму для детей из многодетных семей Московской области. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.





Спикер напомнил, что такие семьи в Подмосковье ежегодно получают по 3 000 рублей на каждого ребёнка. Ещё 7000 дополнительно положено многодетным семьям с низкими доходами. В этом году выплату получили более чем на 160 000 детей.

«При этом депутатам от фракции «Единая Россия» поступали обращения, что дети из многодетных семей, которые ходят в школу в другом регионе, не могут получить эту выплату. Мы исправили ситуацию. Выплату будут получать семьи, в которых ребёнок учится в соседнем субъекте Федерации. Считаем это справедливым решением», – отметил Брынцалов.