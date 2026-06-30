Инспекторы ГИМС провели рейд по подмосковным водоёмам

30 июня 2026, 21:42

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели патрулирование акваторий рек Волга, Дубна и Хотча в городском округе Дубне. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





Цель таких рейдов – обеспечить безопасность граждан на водных объектах, предупредить нарушения правил пользования маломерными судами. Особое внимание инспекторы уделили находящимся в эксплуатации судам и поведению отдыхающих на берегу.

«Составлено четыре административных материала в отношении нарушителей правил пользования маломерными судами. С отдыхающими и судоводителями провели профилактические беседы. Инспекторы разъясняли важность соблюдения правил безопасности на водоёмах, напоминали о необходимости использовать спасательные средства, не управлять судами в состоянии алкогольного опьянения», – отметили в пресс-службе.