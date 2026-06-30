Инспекторы ГИМС провели рейд по подмосковным водоёмам
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели патрулирование акваторий рек Волга, Дубна и Хотча в городском округе Дубне. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Цель таких рейдов – обеспечить безопасность граждан на водных объектах, предупредить нарушения правил пользования маломерными судами. Особое внимание инспекторы уделили находящимся в эксплуатации судам и поведению отдыхающих на берегу.
«Составлено четыре административных материала в отношении нарушителей правил пользования маломерными судами. С отдыхающими и судоводителями провели профилактические беседы. Инспекторы разъясняли важность соблюдения правил безопасности на водоёмах, напоминали о необходимости использовать спасательные средства, не управлять судами в состоянии алкогольного опьянения», – отметили в пресс-службе.
Инспекторы раздавали информационные материалы – буклеты, памятки и листовки с правилами поведения на воде, телефонами экстренных служб и другой полезной информацией.
Сотрудники ГИМС ещё раз призвали всех граждан при отдыхе на водоёмах, быть предельно внимательными, соблюдать правила, не подвергать свою жизнь и жизнь других людей неоправданному риску.