В Павловском Посаде обсудили благоустройство и безопасность на водоёмах
Очередное оперативное совещание провёл временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов с заместителями и представителями профильных служб. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Одной их главных тем совещания стало благоустройство, в том числе приведение в порядок территорий, где меняли трубопровод, окашивание газонов, ямочный ремонт дворовых территорий и пр. Исправление ситуации на проблемных локациях — под контролем властей.
«Сергей Балашов также дал получение усилить контроль за водоёмами, особенно в части безопасности граждан», — говорится в сообщении.Кроме того, врип главы округа сообщил, что в ближайшее время планирует вместе со священником Александром Анохиным посетить деревню Аверкиево, чтобы лично проверить территорию, где 12 июля проведут фестиваль колокольного искусства.