В Павловском Посаде обсудили благоустройство и безопасность на водоёмах

16 июня 2026, 13:35

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Очередное оперативное совещание провёл временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов с заместителями и представителями профильных служб. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Одной их главных тем совещания стало благоустройство, в том числе приведение в порядок территорий, где меняли трубопровод, окашивание газонов, ямочный ремонт дворовых территорий и пр. Исправление ситуации на проблемных локациях — под контролем властей.





«Сергей Балашов также дал получение усилить контроль за водоёмами, особенно в части безопасности граждан», — говорится в сообщении.