Подмосковные спасатели провели рейды у водоёмов в праздничный выходной
Работники Мособлпожспаса в День России проверили места отдыха у воды в Московской области. Как рассказали в пресс-службе ведомства, специалисты побывали на 46 водоёмах в 24 городских округах.
В рейдах участвовали работники 10 территориальных управлений и специализированного спасательного отряда. Спасатели оценили реальную загруженность и безопасность зон отдыха.
«На четырёх водоёмах отдыхающих не было. На 15 водоёмах отдыхали до 50 человек, на 15 – от 50 до 100, а на 12 водоёмах – 100-500 человек. Всего в праздничный день на этих реках, водохранилищах и прудах загорали и купались более 3400 жителей и гостей региона. Спасатели раздали отдыхающим памятки с единым номером экстренных служб и напомнили взрослым и детям о правилах безопасного поведения на воде», – рассказали в пресс-службе.Специалисты призвали жителей региона купаться только в разрешённых местах, где есть спасатели и чистое дно; не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и при плохом самочувствии.
Необходимо также внимательно следить за детьми, так как даже у берега они могут внезапно уйти под воду. Нельзя нырять в незнакомых местах, поскольку под водой часто скрываются коряги и бытовой мусор.