Подмосковные спасатели провели рейды у водоёмов в праздничный выходной

15 июня 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса в День России проверили места отдыха у воды в Московской области. Как рассказали в пресс-службе ведомства, специалисты побывали на 46 водоёмах в 24 городских округах.





В рейдах участвовали работники 10 территориальных управлений и специализированного спасательного отряда. Спасатели оценили реальную загруженность и безопасность зон отдыха.

«На четырёх водоёмах отдыхающих не было. На 15 водоёмах отдыхали до 50 человек, на 15 – от 50 до 100, а на 12 водоёмах – 100-500 человек. Всего в праздничный день на этих реках, водохранилищах и прудах загорали и купались более 3400 жителей и гостей региона. Спасатели раздали отдыхающим памятки с единым номером экстренных служб и напомнили взрослым и детям о правилах безопасного поведения на воде», – рассказали в пресс-службе.