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В Подмосковье началась расчистка водоёмов по программе «100 прудов и озёр»

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В водоёмах Московской области завершился нерест и специалисты приступили к их очистке. Работы проводятся по губернаторской программе «100 прудов и озёр». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.



Первым в списке стал пруд площадью шесть с половиной гектаров, расположенный в посёлке Подольской машинно-испытательной станции.

«Этот пруд является излюбленным местом для рыбалки прогулок. Пришло время сделать водоем ещё красивее. Мы начинаем комплексную очистку, чтобы вернуть водоему природную привлекательность и обеспечить местным жителям комфортный отдых», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.
Всего в текущем году в рамках программы «100 прудов и озёр» в Московской области расчистят 39 водоёмов.
Лев Каштанов

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