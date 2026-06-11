В Подмосковье началась расчистка водоёмов по программе «100 прудов и озёр»

11 июня 2026, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В водоёмах Московской области завершился нерест и специалисты приступили к их очистке. Работы проводятся по губернаторской программе «100 прудов и озёр». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.





Первым в списке стал пруд площадью шесть с половиной гектаров, расположенный в посёлке Подольской машинно-испытательной станции.





«Этот пруд является излюбленным местом для рыбалки прогулок. Пришло время сделать водоем ещё красивее. Мы начинаем комплексную очистку, чтобы вернуть водоему природную привлекательность и обеспечить местным жителям комфортный отдых», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.