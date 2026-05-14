Инспекторы Минчистоты проверят более 6000 подмосковных подъездов
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области начали ежегодные обходы подъездов многоквартирных домов. Цель – сформировать адресный перечень ремонтных работ на будущий год по губернаторской программе «Мой подъезд», сообщили в пресс-службе ведомства.
Программа направлена на улучшение состояния жилищного фонда региона.
«Инспекторы выявляют объекты, нуждающиеся в первоочередном ремонте. За месяц планируется обследовать более 6000 подъездов 1700 домов. Собранные данные обработает искусственный интеллект на базе специального программного обеспечения. Полученные результаты проанализируют специалисты», – рассказали в ведомстве.
Обязательное условие для начала работ – проведение общего собрания собственников.