На общеобластной субботник вышли более 98 000 жителей Подмосковья

06 мая 2026, 22:02

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В общеобластном субботнике приняли участие около 98 000 жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В регионе завершился месячник чистоты и порядка. По традиции в конце апреля его финальной точкой стал общеобластной субботник.



По данным ведомства, участники убрали более 15 000 кубометров мусора, высадили 3600 деревьев и 3300 кустарников.

«Для нас субботник – это прежде всего история про людей и их отношение к своему дому. В этом году он показал высокую вовлечённость жителей. Нам повезло с погодой. На улицы вышли семьи с детьми, школьники, сотрудники бюджетных учреждений. В этом году мы впервые внедрили цифровую платформу «Яндекс.Смена», на которой зарегистрировались порядка 3000 человек. Это отличный показатель, видим спрос у населения. В следующем году продолжим поддерживать эту инициативу», – сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко