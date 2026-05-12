В Подмосковье с начала весны отремонтировали свыше 9500 малых архитектурных форм

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковные коммунальщики провели ремонт малых архитектурных форм. Работы проходили под контролем инспекторов регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.



Там уточнили, что с начала весеннего сезона в регионе отремонтировали более 9500 скамеек, урн и ограждений. В числе главных работ – покраска, локальный ремонт или замена повреждённых и отсутствующих объектов.

Больше всего отремонтированных элементов благоустройства – в Наро-Фоминске (760); Красногорске (726) и Балашихе (496).

Инспекторы Минчистоты Подмосковья регулярно проверяют содержание придомовых пространств. Выявленные дефекты малых архитектурных форм передают в работу коммунальным службам для последующего ремонта.

Жителям региона напомнили, что, обнаружив дефекты, нужно сообщить об этом в территориальный отдел министерства.
Лора Луганская

